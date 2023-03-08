Лідер КНР Сі Цзіньпін та глава МЗС Китаю Цінь Ган виступили з «вкрай різкими» заявами стосовно США. При цьому вперше з початку війни в Україні Пекін відверто назвав Росію своїм головним партнером. Про це повідомляє BBC.

Сі Цзіньпін, виступаючи на з'їзді компартії, звинуватив США у спробі «оточити та придушити» Китай. Його промова здалася багатьом надзвичайно різкою навіть як для представника Пекіна.

«Західні країни на чолі зі США здійснюють проти нас всебічне стримування, оточення та придушення», – сказав Сі Цзіньпін.

Аналітики зазначають, що китайський лідер рідко безпосередньо згадує США у своїх виступах, воліючи використовувати загальніші звернення до Заходу. В не менш різкій формі висловився глава МЗС Китаю Цінь Ган.

«Якщо США не натиснуть на гальма і продовжать рухатися неправильним шляхом, ніякі огорожі не зможуть запобігти сходу вагонів з рейок і аварії, конфронтація виникне обов'язково», – сказав Ган.

Ган торкнувся розбіжностей в українському питанні, звинувативши Вашингтон у подвійних стандартах.

«Навіщо робити гучні заяви про те, що треба поважати суверенітет та територіальну цілісність України, але при цьому не поважати суверенітет та цілісність у питанні китайського Тайваню? Навіщо просити Китай не давати Росії зброю, але при цьому продавати зброю Тайваню, порушуючи довгострокові домовленості?», – сказав Ган.

У своєму виступі глава МЗС Ган високо оцінив тісне партнерство Китаю з Росією, сказавши, що країни по суті є головними партнерами, між ними «прокладено шлях довіри та створено модель міжнародного співробітництва».

«Коли Китай та Росія взялися за руки, рух до багатополярного світу та більш демократичної міжнародної системи набрав обертів, а глобальний стратегічний баланс та стабільність отримали гаранта», – сказав головний китайський дипломат.

На завершення він дещо пом'якшив свою антиамериканську риторику, заявивши, що у відносинах Китаю та США мають превалювати спільні інтереси та спільна відповідальність.

Раніше стало відомо, що Китай зосередиться на підготовці до війни через те, що безпека країни «стає все більш нестабільною і невизначеною». У свою чергу, генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив, що США, ймовірно, будуть у стані війни з Китаєм через два роки.

Вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) вважає, що можливе китайське вторгнення на Тайвань у 2026 році призведе до величезних втрат з усіх сторін і матиме руйнівні наслідки.