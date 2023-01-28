Генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив, що США, ймовірно, будуть у стані війни з Китаєм через два роки. Про це повідомляє NBC News.

Командування повітряної мобільності налічує майже 50 тис. військовослужбовців і майже 500 літаків та відповідає за транспортування і дозаправку. Мініхан зазначив у записці, що оскільки і на Тайвані, і в США відбудуться президентські вибори в 2024 році, США будуть відволікатися, а президент Китаю Сі Цзіньпін матиме можливість атакувати Тайвань.

«Я сподіваюся, що я помиляюся. Але моє чуття підказує мені, що ми будемо воювати в 2025 році», – зазначив Мініхан.

Він виклав свої цілі підготовки, в тому числі створення «укріпленої, готової, інтегрованої і маневреної Об'єднаної маневреної групи Об'єднаних сил, готової боротися і перемагати всередині першого острівного ланцюга».

Записка адресована усім командирам авіаційних крил Командування повітряної мобільності та іншим оперативним командувачам ВПС і наказує їм доповісти Мініхану про усі основні зусилля з підготовки до битви з Китаєм до 28 лютого. Мініхан також наказав льотчикам, які вміють користуватися зброєю, тренуватися «з повним розумінням того, що невиправдана летальність має найбільше значення».

Записка Мініхана заохочує військовослужбовців готуватися до війни і в кількох інших аспектах. Весь особовий склад, який йому підпорядковується, повинен «подумати про свої особисті справи» і більш агресивно ставитися до тренувань.

Раніше аналітики змоделювали сценарії вторгнення Китаю на Тайвань. Можливе китайське вторгнення у 2026 році призведе до величезних втрат з усіх сторін і матиме руйнівні наслідки.