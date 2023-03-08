Китай ретельно аналізує, у чому Росія провалилася в Україні

Журналісти Reuters з'ясували, які висновки зробив Китай щодо війни в Україні і провалу РФ у ній. Для цього журналісти вивчили близько 100 статей у 20 китайських спеціалізованих виданнях з військової тематики, присвячених аналізу війни Росії проти України.

Агентство зазначає, що в китайських ЗМІ серед іншого досліджуються українські диверсійні операції, багато матеріалів також присвячено помилкам росіян.

У статтях дослідників НВАК наголошується на занепокоєнні Китаю роллю супутникової мережі Starlink компанії Ілона Маска SpaceX, яка забезпечує зв'язок Силам оборони України. Оглядачі визнали терміновим для Китаю, який прагне розробити власну аналогічну супутникову мережу, знайти способи збити або вивести з ладу апарати Starlink.

Війна РФ проти України «привела до явного консенсусу» серед китайських дослідників щодо необхідності максимальних інвестицій у бойові безпілотники. Наразі КНР тестує БПЛА у небі над Тайванем. В одній статті в журналі про танкові бої від постачальника НВАК описується здатність дронів нейтралізувати оборону противника.

У статті від Держуправління науки, технологій і промисловості для національної оборони КНР йдеться, що Китаю слід покращити свої можливості щодо захисту військової техніки через «серйозні збитки російським танкам, бронетехніці та військовим кораблям», завдані ракетами Stinger і Javelin.

У ще одній осінній статті від Університету національної оборони НВАК проаналізовано вплив американських постачань ракетних систем HIMARS те, чи слід непокоїтися китайським військовим. Автори зазначають, що успіх України з HIMARS залежав від обміну США інформацією про цілі та розвіддані через Starlink.

У кількох матеріалах аналізуються сильні сторони українського опору, зокрема диверсійні операції спецпризначенців на території РФ, використання Telegram для цивільної розвідки та операція з оборони «Азовсталі».

Окрім силового блоку, оцінюється інформаційна війна, яку, на думку оглядачів, виграла Україна та її союзники. Так, в Університеті інформаційної інженерії НВАК закликають Пекін завчасно підготуватися до негативу світової громадської думки за можливе вторгнення до Тайваню, та ретельніше цензурувати соцмережі.

Раніше стало відомо, що Китай зосередиться на підготовці до війни через те, що безпека країни «стає все більш нестабільною і невизначеною». У свою чергу, генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив, що США, ймовірно, будуть у стані війни з Китаєм через два роки.

Вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) вважає, що можливе китайське вторгнення на Тайвань у 2026 році призведе до величезних втрат з усіх сторін і матиме руйнівні наслідки.