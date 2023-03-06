Китай збільшує видатки на оборону, армії наказали посилити готовність

Влада Китаю оголосила про збільшення військових витрат і заявила про «посилення боєготовності на всіх напрямках». Про це повідомляє BBC.

На спільних з'їздах Народної політичної консультативної наради Китаю (НПКСК) та Всекитайських зборів народних представників (ВСНП) оголосили про значне зростання військових витрат – більш ніж на 7%, що збільшує щорічний військовий бюджет Пекіна до 225 млрд. доларів.

Прем'єр-міністр Лі Кецян заявив делегатам з'їзду, що «підсилюються зовнішні спроби придушити та стримати Китай», отже, «збройні сили повинні посилити військовий вишкіл і готовність у всіх напрямках».

Однак, за словами журналістів, навіть після збільшення бюджету, він залишиться вчетверо нижчим за американський військовий бюджет. Втім, деякі аналітики вважають, що Китай занижує офіційні дані про свої витрати на оборону, й насправді вони можуть бути значно вищими.

Частково це збільшення військового бюджету може бути пов'язане з погіршенням відносин із США. У лютому, після того, як над територією Америки була збита китайська повітряна куля, яка, як стверджував Вашингтон, виконувала шпигунські функції, було скасовано запланований візит до Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена. Китай продовжує стверджувати, що це був метеорологічний аеростат, який збився зі шляху.

Візит Блінкена міг би якось стабілізувати відносини між двома країнами, які погіршилися, зокрема, після того, як Вашингтон обмежив доступ Китаю до комп'ютерних технологій та технологій, пов'язаних із виробництвом напівпровідників.

Раніше стало відомо, що Китай зосередиться на підготовці до війни через те, що безпека країни «стає все більш нестабільною і невизначеною». У свою чергу, генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив, що США, ймовірно, будуть у стані війни з Китаєм через два роки.

Вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) вважає, що можливе китайське вторгнення на Тайвань у 2026 році призведе до величезних втрат з усіх сторін і матиме руйнівні наслідки.