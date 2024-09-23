Кілліан Мерфі у фільмі «28 днів по тому»

Сиквел постапокаліптичного фільму Денні Бойла та Алекса Гарленда «28 днів по тому» (2002), що має назву «28 років по тому», стало наймасштабнішим фільмом, який був знятий на смартфон, повідомляє сайт Wired.

До Бойла та Гарленда у зйомках сиквелу брав участь оператор попереднього фільму Ентоні Дод Ментл. Знімання сиквелу завершились ще наприкінці серпня. Оператори як основну камеру використовували iPhone 15 Pro Max. На фото зі знімального майданчика можна побачити довгий об’єктив підключений до тримача зі смартфоном Apple. Додатково залучили в роботу й екшн-камери

Використання смартфонів для знімань відеоконтенту не є чимось революційним. У світі навіть проводять чимало фестивалів «мобільного кіно». Смартфони активно використовували у стрічках «Мандарин» Шона Бейкера (2015) чи «Божевільна» Стівена Содерберга, наприклад, однак проєкти були малобюджетними й мали обмежений прокат. Тоді як у виробництво «28 років по тому» вклали 75 млн доларів.

Кілліан Мерфі зіграв головну роль в сиквелі. Подробиць сюжету поки немає, однак відомо, що в прокаті «28 років по тому» з’явиться влітку 2025 року.

Нагадаємо, фільм «28 днів по тому» розповідає про чоловіка (Мерфі), який виходить з коми та виявляє, що зовнішній світ захопили зомбі 28 днів тому. Фільм зібрав 82,7 млн доларів у всьому світі та породив продовження, «‎28 тижнів по тому» 2007 року, хоча Бойл і Гарленд лише номінально були залучені як виконавчі продюсери.

У пресі давно говорили про знімання сиквела, з огляду на час, що минув з виходу оригіналу, зупинились на назві «28 років по тому».