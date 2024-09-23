Сили оборони застосовують штучний інтелект для виявлення російських цілей

Українські військові виявляють по 12 тис. російських цілей на тиждень, використовуючи розробку Центру інновацій міноборони України – платформу штучного інтелекту Avengers. Про це у понеділок, 23 вересня, повідомили на сайті міноборони України.

Зазначається, що ШІ-платформа здатна автоматично аналізувати відео з розвідувальних безпілотників і стаціонарних камер, виявляючи техніку окупантів. Вона також допомагає операторам швидше та ефектиніше ухвалювати рішення. Крім того, використання ШІ-платформи зменшує ризик помилок через втому. Інтеграція успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

«Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу», – розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Катерина Черногоренко також повідомила, що українські фахіці працюють над розширенням хмарних можливостей платформи. Крім того, у майбутньому планується інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники.