Наслідки нічної атаки на Дніпро

У ніч на суботу, 29 березня, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники. Вибухи лунали у трьох областях, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

З 20:00 28 березня окупанти атакували Україну 172 дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Пуски відбувалися з російських Міллерова, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

До повітряного відбиття залучали авіацію, зенітні ракетні війська, а також групи РЕБ із мобільними вогневими групами. В результаті роботи ППО станом на 08:30 Повітряні сили підтвердили збиття 94 ударних дронів на півночі, сході та в центрі країни.

Результат роботи ППО у ніч на 29 березня

Ще 69 ворожих дронів-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.

За даними Повітряних сил, внаслідок нічної російської атаки постраждали три області – Дніпропетровська, Харківська та Сумська.

Зокрема, у Дніпрі внаслідок російської атаки загинули щонайменше четверо людей, ще понад два десятки отримали поранення. Внаслідок масованого нальоту безпілотників зайнялись ресторан, багатоповерхівка та приватні будинки.