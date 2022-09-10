Наслідки сильних дощів в Ужгороді

Вночі та вранці в суботу, 10 вересня в Ужгороді пройшли сильні дощі, які призвели до масштабних затоплень міських вулиць, доріг та переїздів. Міська каналізація не впоралася з потоком води.

«Внаслідок зливового дощу у м. Ужгород спостерігаються локальні підтоплення низових ділянок проїздної частини доріг. Комунальними службами міста проводяться роботи по розчищенню систем водовідведення (ливнівок). Підрозділами ДСНС проводяться роботи з відкачування води», – повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ужгородських комунальників, через зливу центральна каналізація міста не впоралася з водовідведенням. Також ситуацію ускладнює опале листя, яке застряє у решітках для зливу води.

Додамо, що 10 вересня Ужгород святкує день міста. Напередодні в Закарпатській області оголосили штормове попередження і міська влада вирішила скасувати усі заходи, які мали відбутися в суботу.