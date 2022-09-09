Упродовж 9-10 вересня у Львові вночі і вранці очікується туман видимістю 200-500 метрів, а вдень – гроза. Про це повідомляє львівський регіональний гідрометцентр.

Під час грози можливий шквальний вітер швидкістю 15-20 метрів на секунду (до 72 км на годину).

Під час керування автомобілем в тумані рекомендовано: