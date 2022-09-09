Львів’ян попереджають про туман і грозові шквали упродовж доби
Водіїв закликають бути обережними на дорогах через погану видимість
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Упродовж 9-10 вересня у Львові вночі і вранці очікується туман видимістю 200-500 метрів, а вдень – гроза. Про це повідомляє львівський регіональний гідрометцентр.
Під час грози можливий шквальний вітер швидкістю 15-20 метрів на секунду (до 72 км на годину).
Під час керування автомобілем в тумані рекомендовано:
- суттєво знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, що може забезпечити своєчасне гальмування;
- за наявності протитуманних фар – вмикати їх з ближнім світлом;
- дотримуватись безпечної дистанції з іншими автомобілями;
- уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.
- У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканці Львова можуть повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.
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