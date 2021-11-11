Вільховецька сільська рада Закарпатської області придбала мінівен Toyota Proace Verso за майже 1,5 млн грн. Договір про придбання автомобіля голова сільради Михайло Цірик підписав у понеділок, 8 листопада. Постачальник – ужгородська компанія «Карат Мотор», яка нещодавно продала ще одній сільраді кросовер Toyota RAV4 за 1,3 млн грн.

За даними системи Pozorro, Вільховецька сільська рада, що у Тячівському районі, оголосила закупівлю легкового автомобіля 23 вересня 2021 року, зазначивши, що готова заплатити за машину 1,5 млн грн. У технічних вимогах до авто сільрада зазначила, що це має бути чотиридверний мінівен на 7 місць, чорного кольору не раніше 2021 року випуску, з клімат-контролем, круїз-контролем та обмежувачем швидкості, обладнаний системою безключового доступу, ксеноновими фарами та іншим устаткуванням.

Участь у тендері взяли дві компанії – «Карат Мотор» з Ужгорода та «Класик-Авто» з Івано-Франківщини. «Класик-Авто» запропонувала продати мінівен за 1,5 млн грн, пропозиція ужгородської компанії «Карат Мотор» була всього на 500 грн меншою. Переможцем тендеру стало ТОВ «Карат Мотор». Договір про поставку мінівена Toyota Proace Verso Вільховецькій сільській раді фірма підписала у понеділок, 8 листопада.

В оголошенні та у тендерній документації сільська рада Вільхівці не вказала, для чого купується автомобіль. За контактним телефоном, вказаним у тендерному оголошенні, відповіла жінка, яка зазначила, що не має ніякого відношення до тендеру, а Василь Цірик, вказаний як контактна особа, не відповів на питання ZAXID.NET щодо купівлі мінівена для сільради, а почувши, що телефонують журналісти, обірвав розмову та не відповідає на дзвінки.

За даними YouControl, компанія «Карат Мотор» зареєстрована в Ужгороді у 2007 році. Відповідно до даних офіційного сайту «Карат Мотор», це – єдиний офіційний дилер Toyota Україна у Закарпатській області. Засновником та власником компанії є Василь Пацкан. На старті роботи фірми одним із її засновників був екс-нардеп, голова Рахункової палати Валерій Пацкан. У 2020 році ТзОВ «Карат Мотор» виграла державних тендерів на суму 1,7 млн грн, у 2021 році – вже на 4,3 млн грн.