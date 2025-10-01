Перший фільм про Сімпсонів вийшов у 2007 році

Компанія 20th Century Studios повідомила про роботу над новим повнометражним фільмом за мотивами мультсеріалу «Сімпсони». Попередній фільм про Сімпсонів вийшов у кіно в 2007 році. Про це повідомляє АВС.

Сюжет нового фільму поки що тримають у таємниці, втім відомо, що він вийде на екрани у 2027 році

«Ура! Сімпсони повертаються в кінотеатри з новим фільмом 23 липня 2027 року», – йдеться у повідомленні компанії.

Повнометражний фільм «Сімпсони» вийшов у липні 2007 року і мав величезний успіх, заробивши 536 млн доларів у світовому прокаті. Режисером фільму був Девід Сільверман. За сюжетом місто Спрінгфілд опинилося під скляним куполом після того, як Гомер забруднив водопостачання міста.

Мультсеріал «Сімпсони» створений Меттом Гренінгом у грудні 1989 року і є найдовшим мультсеріалом і ситкомом на телебаченні. 2 квітня 2025 року його продовжили на 40-й сезон, який виходитиме в ефір у 2028 та 2029 роках.

Дія серіалу відбувається у вигаданому містечку Спрінгфілд, де живе родина Сімпсонів: тато Гомер, мама Мардж і діти Барт, Ліза та Меггі.