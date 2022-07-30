На вихідні, 30 та 31 липня, у Львові та області синоптики оголосили штормове попередження. При цьому максимальна температура повітря становитиме 32°С.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, на всій території Львівської області 30 липня прогнозують грози, місцями сильні зливи, шквали 15-20 м/с, град. Температура вночі 13-18°С, вдень 27-32°С тепла.

У неділю, 31 липня грози, значні дощі, на півдні області сильні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с та град. Температура вночі 15-20°С, вдень 19-24°С тепла.