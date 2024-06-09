У Львові та області прогнозують туман, грозу і шквали вітру

На понеділок, 10 червня, синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження. За даними Львівського гідрометцентру у Львові та області буде туман, гроза і шквали вітру.

«На території Львівської області – грози, вдень місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 метрів. У Львові – гроза, вдень град, шквали 15-20 м/с. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності, жовтий», – йдеться в повідомленні синоптиків.

На Львівщині буде хмарно з проясненнями. Температура вночі становитиме 11 – 16°, а вдень 22 – 27° тепла. У Львові температура повітря вночі коливатиметься в межах 13 – 15°, а вдень 24 – 26° тепла.