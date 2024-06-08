У неділю, 9 червня, у Львові та області синоптики прогнозують грози та град. Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

«На території Львівської області – вранці та вдень грози, подекуди град, значні дощі. У Львові – вранці та вдень гроза, град. Перший рівень небезпечності, жовтий», – йдеться в повідомленні синоптиків.

На Львівщині вночі температура повітря становитиме 12 – 17°, а вдень 19 – 24° тепла. У Львові вночі буде 13 – 15°, а вдень 21 – 23° тепла.

У Львівській міській раді нагадали правила поведінки під час грози:

якшо перебуваєте вдома, потрібно зачинити вікна та двері, вимкнути з мережі усі електричні прилади, зокрема й телефон, адже вони притягують блискавки;

якщо перебуваєте на вулиці, то не можна ховатися під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди; потрібно уникати металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач і в жодному разі не розкривати парасольки – металеві прути притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’ян закликають повідомляти на «гарячу лінію міста» за номером 15-80.