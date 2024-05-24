У п’ятницю, 24 травня, у Львові синоптики зафіксували історичний температурний рекорд – цього дня температура повітря досягла 28,4°C і це було найтепліше 24 травня за останні 78 років.

Як вказано у повідомленні синоптиків львівського гідрометцентру, 24 травня у Львові зафіксували температурний максимум на рівні 28,4°C. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році, тоді температура повітря становила 27,7°C.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 24 травня 2024 року є найвищою для цього дня за останні 78 років.