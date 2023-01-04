У четвер, 5 січня, у Львові та області очікуються сильні пориви вітру до 22 м/с, через що синоптики оголосили штормове попередження. Про це інформує міська рада Львова.

За даними Укргідрометцентру денна температура повітря у Львові 5 січня коливатиметься у межах 7°С – 9°С тепла, вночі становитиме від 2°С до 4°С тепла. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Очікуються сильні пориви вітру 17 –22 м/с.

Мерія Львова нагадує, що під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Про виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, варто повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.