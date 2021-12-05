У понеділок, 6 грудня, на Львівщині оголосили штормове попередження через сильний сніг та налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця. Водіїв просять бути уважними.

Львівський гідрометцентр повідомив, що на території Львівської області та у Львові ввечері 5 грудня із збереженням вночі 6 грудня місцями туман видимістю 200-500 м, ожеледь. Вдень 6 грудня місцями значний мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

У Львівській міськраді розповіли, що в місті ще з минулого тижня всі комунальні дорожні служби переведені в режим цілодобового чергування. Зокрема, йдеться про снігоприбиральну техніку. Тому, за необхідності, техніка готова виїхати для посипання магістральних вулиць, підйомів, мостів.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій просять повідомляти на «гарячу лінію міста» за номером 1580.