Синоптики оголосили у Львові та області штормове попередження
6 грудня прогнозують сильний сніг та налипання мокрого снігу
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У понеділок, 6 грудня, на Львівщині оголосили штормове попередження через сильний сніг та налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця. Водіїв просять бути уважними.
Львівський гідрометцентр повідомив, що на території Львівської області та у Львові ввечері 5 грудня із збереженням вночі 6 грудня місцями туман видимістю 200-500 м, ожеледь. Вдень 6 грудня місцями значний мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
У Львівській міськраді розповіли, що в місті ще з минулого тижня всі комунальні дорожні служби переведені в режим цілодобового чергування. Зокрема, йдеться про снігоприбиральну техніку. Тому, за необхідності, техніка готова виїхати для посипання магістральних вулиць, підйомів, мостів.
У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій просять повідомляти на «гарячу лінію міста» за номером 1580.