На суботу, 11 червня, у Львові та області синоптики оголосили штормове попередження. При цьому максимальна температура повітря становитиме 27°С.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, на всій території Львівської області 11 червня прогнозують грози, місцями сильні зливи, шквали 17-22 м/с, град. Вночі значні дощі.

Рятувальники закликають мешканців області бути обережними на вулиці, ходити подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та будмайданчиків.

Нагадаємо, що у найближчі дні у Львові та області збережеться 30-градусна спека.