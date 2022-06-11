Синоптики оголосили у Львові та області штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 22 м/с
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На суботу, 11 червня, у Львові та області синоптики оголосили штормове попередження. При цьому максимальна температура повітря становитиме 27°С.
Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, на всій території Львівської області 11 червня прогнозують грози, місцями сильні зливи, шквали 17-22 м/с, град. Вночі значні дощі.
Рятувальники закликають мешканців області бути обережними на вулиці, ходити подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та будмайданчиків.
Нагадаємо, що у найближчі дні у Львові та області збережеться 30-градусна спека.
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