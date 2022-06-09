Протягом вихідних, 11–12 червня, а також на початку наступного тижня на заході України триматиметься 30-градусна спека. У більшості областей очікуються короткочасні дощі та грози.

Львівська область

У п’ятницю, 10 червня, буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°С, вдень 25 – 30°С тепла.

У суботу, 11 червня, хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 12 – 17°С, вдень 22 – 27°С тепла.

У неділю, 12 червня, також хмарно з проясненнями. Вночі по всій території, вдень місцями короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 11 – 16С°, вдень 22 – 27°С тепла.

У понеділок, 13 червня, мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 11 – 16°С, вдень 25 – 30°С тепла.

Тернопільська область

10 червня без істотних опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18ºС, вдень 26 – 31ºС тепла.

11 червня хмарно з проясненнями. Вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно – західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 13 – 18ºС, вдень 25 – 30ºС тепла.

12 червня хмарно з проясненнями. Вночі короткочасні дощі, грози. Вдень без істотних опадів. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17ºС, вдень 23 – 28ºС тепла.

13 червня можливі дощі та грози, температура повітря вдень до 26°С.

Закарпатська область

10 червня вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями значні, грози. Вітер північний 5-10, під час гроз пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 11-16°С, вдень 26-31°С тепла, в горах місцями вночі 8-11°С, вдень 17-22°С тепла.

11 червня вночі місцями дощ, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північний 5-10, під час гроз пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 13-18°С, вдень 24-29°С тепла, в горах місцями вночі 9-12°С, вдень 16-21°С тепла.

12 червня без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 12-17°С, вдень 25-30°С тепла, в горах місцями вночі до 9°С, вдень 16-21°С тепла.

13 червня буде без опадів. Температура повітря вночі 11-16°С, вдень 25-30°С тепла, в горах місцями вночі до 8°С, вдень 17-22°С тепла.

Волинська область

10 червня мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18⁰С тепла, вдень 26-31⁰С тепла.

11 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17⁰С тепла, вдень 25-30⁰С тепла.

12 червня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16⁰С тепла, вдень 24-29⁰С тепла.

13 червня можливий дощ протягом дня, температура повітря сягатиме 27°С.

Івано-Франківська область

10 червня буде ясно, температура повітря вдень сягатиме 29°С, вночі до 15°С.

11 червня можливі дощі та грози, температура повітря вдень сягатиме 29°С, вночі – 17°С.

12 червня можливі дощі та грози вночі та протягом дня, температура повітря 25°С, вночі – 17°С.

13 червня вночі, а також протягом дня можливі дощі та грози, температура повітря вдень 25°С, вночі – 15°С.

Хмельницька область

10 червня можливі дощі та грози протягом дня. Температура повітря вдень сягатиме 30°С, вночі – 18°С.

11 червня можливі опади вночі, а також гроза протягом дня. Температура повітря вдень до 27°С, вночі – 18°С.

12 червня можливі дощі та грози протягом дня. Температура повітря вдень становитиме близько 26°С, вночі – 16°С.

13 червня також можливі дощі та грози протягом дня, температура повітря вдень близько 26°С, вночі – 15°С.

Чернівецька область

10 червня очікуються дощі та грози вночі та протягом дня. Температура повітря вдень до 29°С.

11 червня також можливі дощі та грози, температура повітря вдень до 27°С, вночі – 18°С.

12 червня можливі дощі та грози протягом усієї доби, температура повітря вночі до 26°С, вночі – 16°С.

13 червня грози та дощі протягом всього дня, температура повітря вдень – до 26°С, вночі – 15°С.

Рівненська область

10 червня протягом дня ясно, без опадів, температура повітря вдень 30°С, вночі – 18°С.

11 червня протягом дня можливі дощі та грози, температура повітря вдень до 27°С, вночі – 18°С.

12 червня можливі невеликі опади вдень, температура повітря вдень близько 27°С, вночі – 14°С.

13 червня також можливі незначні дощі вдень, температура повітря протягом дня становитиме до 27°С.