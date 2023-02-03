На суботу, 4 лютого, львівські синоптики оголосили штормове попередження. За їх прогнозами, у місті очікується сильний сніг з поривами вітру. Окрім того, в області ймовірна сніголавинна небезпека, повідомили у Львівському центрі гідрометрології.

За прогнозами синоптиків у суботу буде хмарно та морозно. Впродовж доби температура коливатиметься від 0 до 5° морозу. Очікується значний мокрий сніг та сніг, також ймовірні пориви вітру і налипання мокрого снігу. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

У неділю, 5 лютого, буде хмарно з проясненнями, проте похолодає. Температура вночі 6 – 11° морозу, вдень 3 – 8° морозу. Вночі помірний, а вдень невеликий сніг. У понеділок часом невеликий сніг, температура опуститься ще більше: вночі 8 – 13°, місцями 16° морозу, вдень 3 – 8° морозу.

Отож, львів'ян закликають бути обачними. Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями, вмикати фари, а пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилети тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, варто повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.