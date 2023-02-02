Харківський бабак прогнозує весняну погоду за шість тижнів

Укргідрометцентр офіційно відреагував на прогнози бабаків про прихід весни. На офіційному сайті гідрометеорологічного центру заявили, що віщування бабаків не мають жодного відношення до серйозних наукових прогнозів, але тварин потрібно берегти. Заява синоптиків вийшла за кілька годин після того, як на біостанції харківського університету розбудили бабака Тимка, щоб він спрогнозував прихід весни.

У прес-службі Укргідрометцентру зазначили, що до самого свята Дня бабака, що відзначається 2 лютого, ставляться із розумінням, оскільки його ідеєю є привернення уваги до біорізноманіття. «Що ми думаємо про прогнози бабаків? Ідея цього свята залишається незмінною – привернення уваги до біорізноманіття та збереження українського степу (в Україні). Бабак степовий у 2021 році віднесений до зникаючих видів та внесений до Червоної книги України. Збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення. До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного відношення», – заявили метеорологи.

Ця заява вийшла за кілька годин після того, як на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна розбудили місцевого бабака Тимка III, аби він зробив прогноз про прихід весни. Тимко III своєї тіні не побачив, відтак, згідно з інтерпретацією працівників станції, весна в Україну прийде через шість тижнів.

Зазначимо, у Львові є свої бабаки, яких також щороку будять і за поведінкою визначають, коли очікувати весняної погоди. Львівських бабаків традиційно будять на Стрітення 15 лютого.