У неділю, 23 квітня, у Львові та області синоптики прогнозують заморозки. Вночі та вранці температура на поверхні ґрунту опуститься до -3 градусів, повідомила прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський гідрометцентр.

Загалом синоптики на неділю прогнозують у Львові хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2° С. Вдень температура сягатиме до 17–19° тепла.

В області також буде хмарно та без опадів. Очікується невеликий вітер 5 – 10 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3°, а вдень підніметься до 15 – 20° тепла.