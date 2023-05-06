Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує на неділю, 7 травня, грозу, шквали 15-20 м/с, град. Міськрада Львова закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними.

«7 травня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів із південного заходу. По території Львівської області та місту Львову 7 травня місцями грози, шквали 15 – 20 м/с, град. І рівень небезпечності (жовтий)», – зазначили у гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, очікується короткочасний дощ, гроза, град. Погода хмарна з проясненнями. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. У Львові температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13° тепла, в області – вночі 5-10° тепла, вдень 9-14° тепла. Погіршення видимості через дощ.

Міське управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони закликає бути обачними в час негоди. У випадку виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на Гарячу лінію міста за номером 1580.