21 липня у Львові, а також на території Львівської області очікуються грози та град

У неділю, 21 липня, у Львові та області очікуються грози та град. Денна температура повітря становитиме до 26°С. Про це повідомили синоптики львівського регіонального гідрометцентру.

Вранці 21 липня синоптики попередили, що до кінця доби у Львові, а також на території Львівської області очікуються грози та град, а по півдню території – значні дощі. Згідно з прогнозом погоди, цього дня денна температура повітря становитиме 24°С – 26°С тепла. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с.