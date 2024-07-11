На Львівщині зберігається спекотна погода і синоптики зафіксували перевищення багаторічного максимуму температури повітря. У середу, 10 липня, у Львові показники термометра сягнули 32,2°С, що є абсолютним рекордом для цього дня за всю історію спостережень.

Як повідомили синоптики львівського гідрометцентру, у середу, 10 липня, вдень температура повітря у Львові становила 32,2°С тепла, що є абсолютним рекордом цього дня за всю історії спостережень. Попередній рекорд, 31,5°С тепла, фіксували 10 липня 2002 року.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 10 липня 2024 року є найвищою для цього дня за останні 78 років.

Нагадаємо, що пік спеки на Львівщині синоптики прогнозували на 12-14 липня, у ці дні температура повітря може сягнути 38°С тепла. Детальний прогноз погоди читайте на ZAXID.NET.

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