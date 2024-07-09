Синоптики Львівського регіонального гідрометцентру попередили про сильну спеку в області у найближчі дні. Пік спеки очікується протягом 12-14 липня, тоді є ймовірність, що температура повітря зросте до 38°С.

Як вказано у прогнозі синоптиків, найближчі дні, із 9 липня по 14 липня, у Львові та області будуть спекотними. Температура повітря у вівторок, 9 липня, становитиме близько 28°С-33°С та 31-36°С в наступні дні. Пік спеки, за словами синоптиків, очікується 12-14 липня, тоді є ймовірність 38°С тепла на території Львівської області.

За словами синоптиків, нічні температури становлять від 15-20°С (в ніч на вівторок, 9 липня) та до 23°С тепла надалі. Синоптики нагадують, що якщо нічна температура не опускається нижче 20°С тепла, то ніч вважається тропічною.

Короткочасні грозові дощі прогнозуються локально 9 липня та 12-13 липня.

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