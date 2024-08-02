У Львові вдень будуть шквали 15 – 20 м/с

У суботу, 3 серпня, у Львові та області синоптики прогнозують грозу, значний дощ та шквальний вітер. Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

«На території Львівської області: грози, місцями значні дощі, вдень подекуди шквали 15-20 м/с, град. У Львові: гроза, вночі та вранці значний дощ, вдень шквали 15-20 м/с, град. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні синоптиків.

У суботу у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме 13-8°, а вдень 18-23° тепла. У Львові стовпчик термометра вночі показуватиме 15-17°, а вдень 19-21° тепла.

Зазначимо, під час сильного вітру варто оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, адже внаслідок негоди вони можуть пошкодитись і, таким чином, травмувати тих, хто буде поруч.