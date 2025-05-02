У суботу, 3 травня, синоптики прогнозують на Волині помірний дощ, грози з градом та сильні пориви вітру. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

«У найближчі декілька днів очікується нестійка погода, пов'язана з атмосферними фронтами із заходу Європи. Пройдуть дощі різної інтенсивності, грози, місцями град», – зазначають у гідрометцентрі.

За інформацією синоптиків, 3 травня у Волинській області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза з градом діаметром 6-19 мм, а також пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +7°С до +12°С, вдень від +18°С до +23°С.

У неділю, 4 травня, у Луцьку протягом усього дня очікується дощ. Температура вдень – від +16°С до +22°С. З понеділка, 5 травня, синоптики прогнозують хмарну погоду, але без опадів. Максимальна температура вдень – 12° тепла.