У четвер, 24 квітня, синоптики зафіксували температурний рекорд у Хмельницькій області. Стовпчики термометрів цього дня піднялися до +25,4°C, що перевищило історичний максимум. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, досі найвищою температура повітря 24 квітня була у Хмельницькому в 1962 році. Тоді показник становив +25⁰С. Учора ж стовпчики термометрів піднялися до +25,4⁰С.

«У Камʼянці-Подільському попереднє рекордне значення цього дня було зафіксоване у 1962 році й становило +26,4⁰С, а в Ямполі – у 1996 році», – зазначають у центрі з гідрометеорології.

Зауважимо, що у пʼятницю, 25 квітня, на Хмельниччині очікується мінлива хмарність, вдень невеликий короткочасний дощ місцями з грозою. Пориви вітру сягатимуть 15-20м/с. Температура вдень зросте до +24ºС.

Ранок суботи буде безхмарний, очікується дрібний дощ, який до полудня має закінчитися. Середня температура повітря сягатиме +13°С. Ранок та вечір неділі, 27 квітня, у Хмельницькому будуть ясними. На поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5°С. Максимальна температура повітря становитиме +12°С.