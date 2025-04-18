У четвер, 17 квітня, синоптики зафіксували у Рівному температурний рекорд. Стовпчики термометрів цього дня піднялися до +25,4°C. Так, результат перевищив багаторічний максимум температури повітря.

За інформацією синоптиків Рівненського обласного центру з гідрометеорології, досі найвищою температура повітря 17 квітня була у 1972 році. Тоді показник становив +24,5°C.

Зауважимо, що у пʼятницю, 18 квітня, в Рівному очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вдень температура повітря у Рівненській області коливатиметься від +20ºС до +25ºС, а в Рівному прогнозують до +24ºС.

Ранок суботи в Рівному буде похмурий, ймовірний дощ, який до вечора скінчиться. Середня температура повітря сягатиме +19°С. Ранок та вечір неділі, 20 квітня, у Рівному будуть ясними. Вдень очікується хмарність та до +21°С.