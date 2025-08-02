Під час грози не варто ховатися під деревами чи біля металевих конструкцій

Наприкінці доби 2 серпня та вдень 3 серпня у Львові очікують грози, сильні пориви вітру та град. Про це застерегли у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, повідомила Львівська міська рада.

«На території Львівської області та у Львові місцями шквали 15-20 м/с, град. Перший рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

3 серпня погода буде хмарна з проясненнями. Температура на Львівщині вночі 11-16°, вдень 26-31° тепла. У Львові: 13-15° вночі та 28-30° вдень. У наступні дні хмарна погода буде чергуватися з дощем.

Прогноз поогоди до 6 серпня на Львівщині (графіка Львівського гідрометцентру)

Міське управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони нагадує правила поведінки під час грози:

вдома зачиніть вікна та двері; вимкніть з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон, адже є загроза влучання блискавки під час розмови;

на вулиці не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди;

уникайте металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач і в жодному разі не розкривайте парасольки: металеві прути притягують розряди.

Про будь-які непередбачувані ситуації повідомляйте на «гарячу лінію» міста за номером 15-80.