Синоптики попередили про грозу та шквал на Львівщині
Протягом 9 квітня у Львові та області очікується гроза, град та сильний вітер
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У суботу, 9 квітня, у Львові та області очікуються грози, шквальний вітер, а також град. Про це інформує департамент екології та природніх ресурсів ЛОДА з посиланням на львівських синоптиків.
За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 9 квітня очікують пориви вітру 17 –22 м/с; вдень подекуди пориви вітру 25 м/с, грози, град. По півдню території значні опади (дощ та мокрий сніг).
Температура повітря вдень становитиме до 14 градусів тепла.
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