У суботу, 9 квітня, у Львові та області очікуються грози, шквальний вітер, а також град. Про це інформує департамент екології та природніх ресурсів ЛОДА з посиланням на львівських синоптиків.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 9 квітня очікують пориви вітру 17 –22 м/с; вдень подекуди пориви вітру 25 м/с, грози, град. По півдню території значні опади (дощ та мокрий сніг).

Температура повітря вдень становитиме до 14 градусів тепла.