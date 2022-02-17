Вітер повалив у Львові цегляну стіну на припарковані авто. Фото дня
Фото — Катерина Родак, Марта Когут, 0 0
0 0
Шквальні пориви вітру, про які напередні попереджали синопники, призвели до обвалу старої цегляної стіни на припарковані поруч автомобілі. Інцидент трапився пообіді 17 лютого на початку вул. Кульпарківської у Львові. Поліція уже встановила власників пошкоджених авто, а районна адміністрація тим часом з’ясовує кому офіційно належала аварійна стіна.
фото ZAXID.NET
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET