Шквальні пориви вітру, про які напередні попереджали синопники, призвели до обвалу старої цегляної стіни на припарковані поруч автомобілі. Інцидент трапився пообіді 17 лютого на початку вул. Кульпарківської у Львові. Поліція уже встановила власників пошкоджених авто, а районна адміністрація тим часом з’ясовує кому офіційно належала аварійна стіна.

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