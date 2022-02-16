У західних областях буде досить тепло, але вітряно

Синоптики Українського гідрометцентру попередили про сильний вітер у західних областях України. 17 лютого погоду визначатиме проходження активних атмосферних фронтів з заходу, пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с. В Карпатах очікуються значні дощі з мокрим снігом. Водночас у найближчі дні збережеться плюсова температура.

Львівська область

17 лютого очікується дощ, в горах – мокрий сніг. Вітер південно-західний 17-22 м/с, вранці та вдень пориви сильного вітру 25-30 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

18 лютого буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. Вітер західний 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

19 лютого вночі без істотних опадів, вдень дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

20 лютого буде без істотних опадів. Вітер південно-західний 9-14 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.

Тернопільська область

17 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень часом дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°тепла, вдень 6-11° тепла.

18 лютого вночі помірний, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 1-6° тепла.

19 лютого будуть невеликі опади. Вітер південно-західний 9-14 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

20 лютого вдень дощитиме. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень – 5-7° тепла.

Івано-Франківська область

17 лютого вночі опадів не прогнозують, вдень дощитиме. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.

18 лютого вночі мокрий сніг, удень дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8° тепла.

19 лютого вночі мокрий сніг, удень дощитиме. Вітер західний 15-2- м/с. Температура вночі 1-2° тепла, вдень 9-11° тепла.

20 лютого вдень буде падати дощ. Вітер південно-західний7-12 м/с. Температура вночі 0-2°тепла, вдень 6-8° тепла.

Чернівецька область

17 лютого вдень дощ, в горах – з мокрим снігом. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, в горах від 4° морозу до 1° тепла. Вдень 6-11° тепла, в горах 0-5° тепла.

18 лютого вночі буде мокрий сніг, удень дощитиме. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

19 лютого вночі прогнозують мокрий сніг, вдень дощ. Вітер західний 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10 ° тепла.

20 лютого вночі буде без опадів, вдень дощитиме. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Уночі буде 1-3° тепла, вдень – 6-8° тепла.

Закарпатська область

17 лютого вночі буде без опадів, вдень дощитиме. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Уночі буде 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.

18 лютого вночі йтиме мокрий сніг, удень дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8° тепла.

19 лютого вночі буде мокрий сніг, вдень дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8° тепла.

20 лютого вдень дощитиме. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Волинська область

17 лютого дощитиме. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, удень 6-8° тепла.

18 лютого вночі буде мокрий сніг, вдень дощитиме. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8° тепла.

19 лютого вдень дощитиме. Вітер західний 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, удень 6-8° тепла.

20 лютого падатиме дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

Рівненська область

17 лютого дощитиме. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, удень 6-8° тепла.

18 лютого вночі мокрий сніг, удень дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

19 лютого мокрий сніг та дощ. Вітер західний 15-20 м/с. Нічна температура 1-3° тепла, денна 5-7° тепла.

20 лютого дощитиме. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

Хмельницька область

17 лютого вдень дощитиме. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Нічна температура 1-3° тепла, денна 5-7° тепла.

18 лютого прогнозують дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Уночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

19 лютого буде мокрий сніг та дощ. Вітер західний 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.

20 лютого дощитиме. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Нічна температура 0-2° тепла, денна 6-8° тепла.