Вітер зірвав бляху з даху лікарні у Стебнику

Вночі 17 лютого на Львівщині шквальний вітер знеструмив багато населених пунктів, зірвав покрівлі. Зокрема, у Стебнику пошкоджено дах двоповерхової будівлі медзакладу.

«Внаслідок сильних поривів вітру в будівлі медичного закладу пошкоджено 120 метрів квадратних даху будівлі Стебницької міської лікарні», – про це повідомив начальник відділу з питань НС Дрогобицької міськради Ігор Юзьв’як.

Роботи з ремонту даху вже розпочали (фото Дрогобицької МР)

У Дрогобичі вітер пошкодив дах гімназії №9 та приватного житлового будинку на вулиці Лесі Українки.

За інформацією «Львівобленерго» станом на 10:00, на Львівщині знеструмлено 93 населені пункти повністю та 69 частково.

Згідно з прогнозами синоптиків, сильні пориви вітру до 25-30 м/c будуть впродовж усього дня 17 лютого. Мешканців просять без зайвої потреби не виходити на вулицю, уникати небезпечних ділянок та не паркувати автомобілі під старими деревами.