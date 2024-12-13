У ніч на суботу, 14 грудня, у Рівненській області прогнозують слабкий туман та ожеледицю. Температура повітря знизиться до -14°С. Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

«Унаслідок посилення холодного скандинавського антициклону температура вночі 14 грудня знизиться до 9-14°С морозу. 15-16 грудня атмосферні фронти із заходу Європи зумовлять опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу та підвищення температури», – зазначають синоптики.

Так, 14 грудня очікуються мінлива хмарність, туман та ожеледиця. Без істотних опадів. Температура повітря вночі знизиться до 9-14ºС морозу, а вдень коливатиметься від 0 до -5°С.

У неділю, 15 грудня, буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про невеликий мокрий сніг, а також ожеледицю. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -5°С, а вдень зросте до +3°С.

З понеділка прогнозують невеликий мокрий сніг вночі, і помірний – вдень. Пориви вітру сягатимуть швидкості 15-20 м/с. Температура вночі від -3°С до +2°С, вдень від +1ºС до +6ºС. Попередньо протягом тижня будуть опади – дощ і сніг. Попри потеплішання, максимальна температура повітря сягатиме +6ºС.