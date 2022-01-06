За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 7 січня на дорогах буде ожеледиця; вночі пориви західного вітру 15-20 м/с. Така ж погода очікується й по території Львівської області. Мерія Львова закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними під час руху, інформує прес-служба ЛМР.

В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадують, що не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

Водночас, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.