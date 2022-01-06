За даними місцевих журналістів, уся закарпатська ділянка траси М-06 всіяна численними вибоїнами

Служба автомобільних доріг (САД) порадила водіям не користуватися трасою М-06 Київ-Чоп на території Закарпаття. Причиною такої заяви стали численні вибоїни, які з’явилися на міжнародній трасі, як вважають чиновники САД, через інтенсивні опади.

«Через зношеність покриття та через інтенсивні опади, дощ та вологість, дуже швидко – протягом 6-12 годин – утворюються ями […] На даний час на ліквідації ямковості на М-06 працює 5 бригад. Однак ями у дощову погоду з’являються в більших обсягах, ніж ї[ можливо ліквідувати», – сказано, зокрема, у заяві Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.

Ситуація на закарпатській ділянці міжнародної траси М-06 Київ-Чоп справді критична. За даними місцевих ЗМІ, дорожнє полотно всіяне численними вибоїнами з гострими краями, вздовж траси стоять десятки автомобілів з пробитими колесами.

Судячи з усього, найближчим часом покращення очікувати не доводиться – представники САД радять водіям користуватися альтернативними трасами у напрямку Львівщини та Івано-Франківщини – Н-09 (Мукачево-Івано-Франківськ-Львів), Р-21 (Долина-Хуст) та Н-13 (Львів-Самбір).