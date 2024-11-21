У пʼятницю, 22 листопада, у Рівненській області прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. Температура повітря знизиться до -5°С. Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

«У пʼятницю, суботу та неділю температура повітря вночі буде знижуватись до -5°С, а вдень коливатиметься від +2°С до +4°С. Більшу частину доби переважатиме мінусова температура. Також очікуються опади різної інтенсивності та ожеледиця», – розповіла ZAXID.NET завідувачка сектору Рівненського гідрометцентру Ірина Кобзєва.

За словами синоптикині, з понеділка, 25 листопада, поступово потеплішає. Вночі та вранці буде невеликий мінус або 0°, а вдень у середньому +5°С.

Додамо, що рятувальники закликали водії бути обережними на дорогах Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Тернопільської областей через ожеледицю та опади 20-24 листопада.