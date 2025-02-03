У перший тиждень лютого на Рівненщині прогнозують погіршення погоди через антициклон Caroline. Синоптики попереджають про значне зниження температури, а також сніг. Про це повідомили 3 лютого на сторінці обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

У вівторок, 4 лютого, передбачають хмарну погоду з проясненням, часом невеликий та мокрий сніг. Вночі та вранці – слабкий туман, а на дорогах – ожеледиця. Температура вночі знизиться до -6ºС, вдень коливатиметься від -2ºС до +3ºС.

5 лютого буде хмарна погода з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий та мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. На дорогах передбачають ожеледицю. Температура вночі знизиться -7ºС, вдень – від -3ºС до +2ºС.

У четвер, 6 лютого, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі коливатиметься від -2ºС до -7ºС, а вдень – від -3ºС до +2ºС.

7 лютого синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі знизиться від -3ºС до -8ºС, а вдень – від -3ºС до +2ºС. Атмосферний тиск буде слабо рости.

У вихідні, 8-9 лютого, опадів не очікується. Максимальна температура вдень сягатиме -1ºС.