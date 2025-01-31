Синоптики львівського гідрометцентру повідомили про погіршення погоди у Львові та Львівській області на початку лютого. У області очікується значне зниження температури, а також сніг.

У останні дні січня на Львівщині зберігалась майже весняна погода, позначки термометра сягали до 14°С тепла, а синоптики кілька днів поспіль фіксували температурні рекорди. Проте на початку лютого погода суттєво погіршиться.

Як вказано у прогнозі львівського гідрометцентру, у суботу, 1 лютого, у Львові та на Львівщині денна температура повітря становитиме приблизно 3°С тепла, вночі очікується незначний дощ із мокрим снігом, а вдень без істотних опадів.

Прогноз погоди на Львівщині на початку лютого

У неділю, 2 лютого, на Львівщині денна температура повітря становитиме близько 0°С. Синоптики попереджають про дощ із мокрим снігом та сніг. Протягом 3 та 4 лютого вночі показники термометра сягатимуть до 4°С морозу, а вдень становитимуть близько 1°С тепла. У ці дні синоптики попереджають про сніг.