Це вже третій температурний рекорд у січні 2025

У понеділок, 27 січня, синоптики зафіксували у Львові температуру повітря +12,6°С. Цей результат перевищив багаторічний максимум температури повітря для цього дня. Ще у 1995 році 27 січня було +9°С тепла.

Як повідомив Львівський регіональний центр гідрометереології, впродовж останнього тижня січня погода буде також теплою. Втім, мороз повернеться ближче до вихідних.

«Початок тижня обіцяє спокійну та переважно без істотних опадів погоду. У другій половині тижня місцями пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом, а температура відчутно знизиться. На початку тижня температура вночі до 8° тепла, вдень до приємних 17° тепла. А ось ближче до вихідних – вночі до 6° морозу, вдень не більше 6° тепла», – повідомили синоптики.

Прогноз погоди на 27-31 січня у Львівській області (графік Львівського гідрометцентру)

Перший у 2025 році температурний рекорд львівські синоптики зафіксували 7 січня. Тоді позначка термометра піднялась до 11,7° тепла. Після того 20 січня температура сягнула 13,2° тепла.

Як розповідали ZAXID.NET раніше фахівці Львівського гідрометцентру, абсолютний максимум у січні у Львові був зафіксований 31 січня 2002 року, коли температура повітря піднялася до 13,8° тепла. Це найвища температура цього дня від 1946 року.