На Львів насувається гроза та сильний вітер

У вівторок, 2 квітня, синоптики прогнозують різке погіршення погоди у Львові та області. Очікується сильний вітер, грози та град.

«На північній половині території Львівської області та у місті Львові в найближчі дві години із збереженням до кінця доби 2 квітня сильний вітер 25-28 м/с, грози, град», – йдеться в повідомленні Львівського гідрометцентру.

Синоптики попередили про метрологічні явища ІІ рівня небезпечності.