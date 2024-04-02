Синоптики попередили про різку зміну погоди у Львові та області
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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На Львів насувається гроза та сильний вітер
У вівторок, 2 квітня, синоптики прогнозують різке погіршення погоди у Львові та області. Очікується сильний вітер, грози та град.
«На північній половині території Львівської області та у місті Львові в найближчі дві години із збереженням до кінця доби 2 квітня сильний вітер 25-28 м/с, грози, град», – йдеться в повідомленні Львівського гідрометцентру.
Синоптики попередили про метрологічні явища ІІ рівня небезпечності.
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