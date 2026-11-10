У регіоні оголосили перший – «жовтий» рівень небезпечності

У вівторок, 10 листопада, на території Закарпатської області прогнозують значні дощі, а в горах – мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Як повідомили у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології, сильні опади очікують у другій половині дня 10 листопада та вночі 11 листопада.

«На більшій частині території області та в Ужгороді – значні дощі (15–29 мм/12 год), в горах східної частини – значний мокрий сніг (7–19 мм/12 год). Вночі та вранці 11 листопада на більшості доріг регіону очікується ожеледиця», – розповіли в гідрометцентрі, оголосивши перший – «жовтий» рівень небезпечності.

У середу, 11 листопада, на Закарпатті буде хмарно з проясненнями, вдень місцями слабкий дощ, на високогір’ї – з мокрим снігом. Вітер східний 5–10 м/с. Температура повітря вночі від - 2°С до +3°С, вдень +5–10°С, в горах місцями 0–2°С тепла.

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У четвер, 12 листопада, вночі та вранці на гірських ділянках доріг ожеледиця, місцями туман. Вітер південно-східний 5–10 м/с. Температура повітря вночі 1–6°С, вдень 8–13°С тепла, в горах вночі місцями 0–2°С морозу, вдень 4–6°С тепла.