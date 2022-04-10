У понеділок, 11 квітня, у Львові та Львівській області очікуються сильні пориви та ожеледиця на дорогах. Про це повідомила ДСНС Львівщини з посиланням на дані синоптиків.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології 11 квітня вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вдень місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий). Температура повітря вдень становитиме до 10 градусів тепла, вночі температура повітря може опускатись до -1 градусу.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці.