Впродовж четверга, 26 травня, по всій території Львівської області очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомили у прес-службі ДСНС з посиланням на синоптиків.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 26 травня на Львівщині будуть сильні пориви західного вітру 15 –20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).

Тим часом в області та у Львові буде хмарно, а вночі очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі 9 – 14 градусів, а вдень 18 – 23 градусів тепла.

Головне управління ДСНС України у Львівській області просить громадян дотримуватися правил безпеки при сильному вітрі. «Всі вікна у будинку необхідно щільно закрити. Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев. Також, загроза зростає поблизу будівель, що ремонтують або споруджують. За можливості не паркуйте автомобілі під нестійкими конструкціями чи деревами», – нагадують рятувальники.