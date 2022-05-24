У найближчі дні у Львові та у Львівській області буде тепло, температура повітря вдень покриватиметься до 28°С. Втім можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє львівський Гідрометцентр.

У середу, 25 травня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У другій половині дня можуть бути короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 6 – 11°, вдень 23 – 28° тепла.

В четвер, 26 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями короткочасні дощі, грози, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 10 – 15°, вдень 20 – 25° тепла.

У п'ятницю, 27 травня, прогнозують хмарне небо з проясненнями. Без опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13°, вдень 20 – 25° тепла.

А у суботу, 28 травня, травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасні дощі, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 8 – 13°, вдень 16 – 21° тепла.