Впродовж суботи та неділі у Львові дощитиме

У суботу, 23 липня, синоптики прогнозують у Львові та області грозу та сильні пориви вітру, у неділю ймовірно падатиме град. Про це заздалегідь повідомила прес-служба Львівської міської ради, посилаючись на синоптиків.

За даними синоптиків, у суботу буде мінлива хмарність. Гроза, ймовірно, буде ввчечері, подекуди падатиме град. Також ввечері слід очікувати на шквальний вітер 17 – 22 м/с. Вдень буде гаряче до 36 градусів тепла, вночі мінімум – 14 градусів.

У неділю, 24 липня, буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці по всій території області падатимуть дощі, де-не-де – град. Також варто очікувати на шквали. Температура вдень буде значно нижою ніж в суботу – 28 градусів тепла, а вночі мінімум – 16 градусів.

Відтак, мерія Львова закликає мешканців бути обачними, у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

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