Синоптики попереджають львів'ян про грозу та сильний вітер на вихідних
До теми
У суботу, 23 липня, синоптики прогнозують у Львові та області грозу та сильні пориви вітру, у неділю ймовірно падатиме град. Про це заздалегідь повідомила прес-служба Львівської міської ради, посилаючись на синоптиків.
За даними синоптиків, у суботу буде мінлива хмарність. Гроза, ймовірно, буде ввчечері, подекуди падатиме град. Також ввечері слід очікувати на шквальний вітер 17 – 22 м/с. Вдень буде гаряче до 36 градусів тепла, вночі мінімум – 14 градусів.
У неділю, 24 липня, буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці по всій території області падатимуть дощі, де-не-де – град. Також варто очікувати на шквали. Температура вдень буде значно нижою ніж в суботу – 28 градусів тепла, а вночі мінімум – 16 градусів.
Відтак, мерія Львова закликає мешканців бути обачними, у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.
Також ZAXID.NET нагадує правила поведінки під час грози, якщо ви:
- вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, вимкніть з мережі усі електричні прилади;
- на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки і є небезпека падіння важких гілок;
- у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі;
- у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте. Бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику;
- уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.