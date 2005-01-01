Синоптики попереджають львів’ян про мокрий сніг та сильні пориви вітру

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 20:316810

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У понеділок, 2 квітня, у Львові та області буде хмарна погода, протягом дня будуть опади у вигляді мокрого снігу. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

«Температура повітря вночі опуститься до мінусових значень, у зв’язку з надходженням холодних повітряних мас в тиловій частині циклону. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер переважатиме західного напрямку, помірний, впродовж доби будуть пориви 17 - 22 м/с. Денна температура повітря дещо знизиться», – йдеться у повідомленні синоптиків.

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