Ожеледиця дошкулятиме мешканцям Львова упродовж трьох днів

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що впродовж 11-13 грудня на дорогах Львова буде ожеледиця.

У Львові часом падатиме мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме 1-3 градуси морозу, вдень – коливатиметься близько нуля.

По Львівській області температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів морозу, вдень – від 2-х градусів морозу до 3-х градусів тепла.

Львівська міська рада просить всіх учасників дорожнього руху бути обережними. Водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари.

Пішоходів просять переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також – користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо).

В ЛМР кажуть, що всі комунальні служби міста, які прибирають дороги взимку, працюють цілодобово. У разі ожеледиці для посипання магістральних шляхопроводів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів будуть використовувати піскосуміш, технічну сіль, реагенти.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.